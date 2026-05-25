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Frase di Laurence Olivier
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Breve biografia di Laurence Olivier
Laurence Kerr Olivier nasce il 22 maggio 1907 a Dorking, in Inghilterra. Ancora oggi viene ricordato come uno dei migliori attori drammatici di ogni tempo. La sua eleganza ha fatto scuola. Dotato di una personalità magnetica e di un fascino romantico, anche in vita Laurence Olivier fu riconosciuto come il massimo attore del suo tempo:...
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