Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Diane Keaton

Anche se ci eravamo lasciati due anni prima di girare "Io e Annie", ero ancora la complice di Woody [Allen]. Non so spiegare perché continuassimo a funzionare. Forse, come un vecchio divano, eravamo comodi l'uno per l'altra.
iodonna.it, 6 agosto 2020

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Diane Keaton

Diane Keaton è diventata grazie ai suoi film, sempre scelti con oculatezza e senso artistico, una delle icone femminili del cinema statunitense colto e intelligente. Nata il 5 gennaio 1946 a Los Angeles, città in cui è cresciuta e quasi sempre vissuta, si è trasferita a New York solo per alcuni anni, recitando in produzioni di Broadway...
continua leggendo la:
Biografia di Diane Keaton su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail