Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Maurizio Belpietro

Per giustificare la guerra a Berlusconi, Gianfranco Fini ha rispolverato il suo passato giustizialista, messo in soffitta 15 anni fa per ragioni di convenienza, e lo ha sbattuto sul tavolo della maggioranza.

[Editoriale, Libero-news.it, 29 luglio 2010]

Breve biografia di Maurizio Belpietro

Nato a Castenodolo (Brescia) il 10 maggio 1958, sotto il segno zodiacale del Toro, Maurizio Belpietro è un affermato giornalista e conduttore televisivo. Oltre tutto, è un volto televisivo assai noto per la sua partecipazione a vari talk show televisivi su temi di politica ed attualità. Maurizio Belpietro Per circa quaranta anni...
continua leggendo la:
Biografia di Maurizio Belpietro su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail