Ogni giorno mi sveglio con l'obiettivo in testa di migliorarmi e stare bene in campo. Sono contento che la mia passione arrivi ai giovani: mi fa piacere ispirarli, come Andreas Seppi fece con me prima che mi appassionassi a Federer, Nadal e Djokovic, la generazione di grandissimi che ho la fortuna di frequentare. Se sei intelligente, ti rendi conto che dal confronto con loro escono solo cose buone.
corriere.it, intervista, 20 novembre 2021

[Sinner: «Per il tennis sono disposto a tutto (e a volte piango). Non parlo d'amore, nemmeno di quello finito»]

Breve biografia di Jannik Sinner

Jannik Sinner nasce a San Candido (Bolzano) il 16 agosto del 2001. Talento straordinario come non se ne vedevano da decenni, Sinner è un tennista italiano che fin da giovanissimo ha collezionato piazzamenti da record nelle varie competizioni internazionali. Grazie al suo successo a Sofia nel 2020, a 19 anni appena compiuti diventa il...
