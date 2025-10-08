Disperare è il più grande dei nostri errori.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Marcel Proust
Breve biografia di Marcel Proust
Un nome, un mito. Mai come in questo caso si può parlare di vera e propria dimensione mitologica a proposito di Marcel Proust, scrittore spesso citato a proposito (ma ancor più spesso a sproposito), del tempo che passa e della potenza del ricordo ma che in pochi hanno davvero letto.
Complice anche la mole ragguardevole e certamente...
continua leggendo la:
Biografia di Marcel Proust su Biografieonline.it