Aforismi
Aforisma di Marcel Proust

Disperare è il più grande dei nostri errori.

Breve biografia di Marcel Proust

Un nome, un mito. Mai come in questo caso si può parlare di vera e propria dimensione mitologica a proposito di Marcel Proust, scrittore spesso citato a proposito (ma ancor più spesso a sproposito), del tempo che passa e della potenza del ricordo ma che in pochi hanno davvero letto. Complice anche la mole ragguardevole e certamente...
continua leggendo la:
Biografia di Marcel Proust su Biografieonline.it

