Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Bianca Berlinguer

Di me, si è sempre detto che ero fredda, distaccata, glaciale: ho imparato a farci i conti. È un'idea nata perché condurre un tg costringe a una certa severità. Invece, il talk consente di mostrare di più le emozioni, il carattere»
Corriere della Sera, intervista, 17 gennaio 2022

[Intervistata da Candida Morvillo]

Breve biografia di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer nasce il 9 dicembre del 1959 a Roma, prima di quattro figli di Enrico Berlinguer, leader del Partito Comunista Italiano, e di Letizia Laurenti. Il suo nome completo è Biancamaria. Dopo avere ottenuto la laurea in Lettere, svolge un periodo di praticantato al "Radiocorriere Tv", per poi cominciare a lavorare al...
continua leggendo la:
Biografia di Bianca Berlinguer su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail