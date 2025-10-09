Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Bianca Berlinguer

Nella mia famiglia mai è stata fatta differenza fra le tre figlie femmine e il figlio maschio: avevamo tutti gli stessi orari, le stesse regole. Solo nel mondo del lavoro mi sono resa conto di come uomini e donne vengano tuttora percepiti diversamente e della resistenza ad accettare che l'ultima parola sia di una donna.
Corriere della Sera, intervista, 17 gennaio 2022

[Intervistata da Candida Morvillo]

Breve biografia di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer nasce il 9 dicembre del 1959 a Roma, prima di quattro figli di Enrico Berlinguer, leader del Partito Comunista Italiano, e di Letizia Laurenti. Il suo nome completo è Biancamaria. Dopo avere ottenuto la laurea in Lettere, svolge un periodo di praticantato al "Radiocorriere Tv", per poi cominciare a lavorare al...
continua leggendo la:
Biografia di Bianca Berlinguer su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail