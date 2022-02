Irama, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, nasce il 20 dicembre del 1995 a Carrara, in Toscana. Cresciuto a Monza, sin da bambino si appassiona alla musica di Fabrizio De André e Francesco Guccini, prima di orientarsi verso l'hip hop. Nel 2014 insieme con Valerio Sgargi incide i brani "Amore mio", "Per te" e "E' andata così". L'anno successivo collabora con Benji & Fede per la canzone "Fino a farmi male". A novembre dello stesso anno viene scelto tra gli otto vincitori di "Sanremo Giovani", concorso canoro giunto all'ottava... continua su Biografieonline.it