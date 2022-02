Veronica Lucchesi nasce a Pisa il 17 ottobre 1987. Cresce a Viareggio prima di spostarsi in Sicilia e diventare nota come cantante del duo La Rappresentante di Lista, insieme a Dario Mangiaracina. Veronica Lucchesi La Rappresentante di Lista: chi sono Con influenze folk, rock, rock progressivo e di queer pop, la band La Rappresentante di Lista è una delle realtà più originali della scena musicale italiana. Si caratterizza per una formazione in continua evoluzione e un forte legame con il teatro. Alla fine del 2020 è stata... continua su Biografieonline.it