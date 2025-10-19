DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Gigliola Cinquetti
Mio padre era disegnatore edile e ha fatto 11 anni di guerre varie. Ogni anno gli arrivava la cartolina precetto di Vittorio Emanuele che lui detestava, non sopportava i Savoia e Mussolini. Non si era mai messo la camicia nera. Aveva uno stipendio da fame come impiegato nella pubblica amministrazione. E per le sue convinzioni politiche era rimasto al grado di "avventizio" perché disertava le adunate domenicali fasciste.
[«I Beatles mi conoscevano, ecco perché Yesterday è così uguale a Non ho l'età» - Intervista di Mario Luzzatto Fegiz, Corriere.it]
Breve biografia di Gigliola Cinquetti
Nata a Cerro Veronese il 20 dicembre 1947, Gigliola Cinquetti vince il Concorso di Voci Nuove di Castrocaro con due delicatissimi brani "Sull'acqua" e "Le strade di notte" di Giorgio Gaber, a soli 16 anni.
Successi che sembrano prematuri
Nel 1964 trionfa al XIV Festival di Sanremo con l'ormai celeberrimo brano che le resterà...
