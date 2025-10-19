Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Gigliola Cinquetti

Mio padre era disegnatore edile e ha fatto 11 anni di guerre varie. Ogni anno gli arrivava la cartolina precetto di Vittorio Emanuele che lui detestava, non sopportava i Savoia e Mussolini. Non si era mai messo la camicia nera. Aveva uno stipendio da fame come impiegato nella pubblica amministrazione. E per le sue convinzioni politiche era rimasto al grado di "avventizio" perché disertava le adunate domenicali fasciste.
31 maggio 2021

[«I Beatles mi conoscevano, ecco perché Yesterday è così uguale a Non ho l'età» - Intervista di Mario Luzzatto Fegiz, Corriere.it]

Breve biografia di Gigliola Cinquetti

Nata a Cerro Veronese il 20 dicembre 1947, Gigliola Cinquetti vince il Concorso di Voci Nuove di Castrocaro con due delicatissimi brani "Sull'acqua" e "Le strade di notte" di Giorgio Gaber, a soli 16 anni. Successi che sembrano prematuri Nel 1964 trionfa al XIV Festival di Sanremo con l'ormai celeberrimo brano che le resterà...
continua leggendo la:
Biografia di Gigliola Cinquetti su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail