La mia ex è ancora convinta che io sia eterosessuale.

Alfonso Signorini nasce il 7 aprile 1964 a Milano. Cresciuto a Cormano, alle porte del capoluogo meneghino, da madre casalinga e padre impiegato, dopo essersi laureato in Filologia Medievale e Umanistica all'Università Cattolica di Milano e diplomato in pianoforte al Conservatorio, diventa professore di latino e greco in un liceo gesuita (il Leone XIII), e nel frattempo comincia a collaborare con "La Provincia di Como", quotidiano locale per il quale scrive le brevi di cronaca. Dopo aver ottenuto, grazie a una raccomandazione di un... continua su Biografieonline.it