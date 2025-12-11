Aforismi
Papa Benedetto XVI

L'amore infinito di Dio per ciascuno di noi si manifesta in modo pieno in Gesù Cristo. In Lui si trova la gioia che cerchiamo.
Messaggio per la XXVII GMG

Papa Benedetto XVI

Nato il 16 aprile 1927 a Marktl am Inn, in Germania, Joseph Aloisius Ratzinger discende da un'antica famiglia di agricoltori della Bassa Baviera. I suoi genitori, non particolarmente benestanti, cercano di assicurargli un'educazione dignitosa tanto che, a fronte di alcune difficoltà, per un certo periodo è il padre stesso - di...
Biografia di Papa Benedetto XVI
Biografia di Papa Benedetto XVI su Biografieonline.it

