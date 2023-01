Puoi abbandonare il luogo in cui sei nato, ma il luogo in cui sei nato non ti abbandona mai.

Donato Carrisi nasce a Martina Franca, nella provincia pugliese di Taranto, il 25 marzo del 1973. È dottore in giurisprudenza, laureato con una tesi su Luigi Chiatti e i fatti del mostro di Firenze. Il percorso di studi è poi proseguito con una specializzazione in Criminologia e Scienze del comportamento. Gli esordi da sceneggiatore per il teatro, l'esperienza in tv Gli esordi con il mondo della scrittura di Donato Carrisi sono da ricercarsi a teatro. A soli diciannove anni infatti firma la sua prima sceneggiatura, "Molly, Morthy... continua su Biografieonline.it