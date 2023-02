Selen è il nome d'arte di Luce Caponegro, nata a Roma il 17 dicembre 1966. È figlia di un industriale del settore petrolifero; con la famiglia si trasferisce a Ravenna. Nella città romagnola inizia ad esibirsi in alcuni locali per adulti fino ad arrivare a partecipare alle riprese della sua prima pellicola hardcore, un video amatoriale diretto da Eugenio De Lorenzi ed intitolato "Orgia di compleanno". La famiglia, in aperto contrasto con la professione della figlia, decide di cambiare città. Il film citato diviene in seguito oggetto... continua su Biografieonline.it