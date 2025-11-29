DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Daniele Scardina
Breve biografia di Daniele Scardina
Daniele Marco Scardina nasce a Rozzano, vicino Milano, il 2 aprile 1992 (sotto il segno dell’Ariete). Oltre ad essere un personaggio televisivo popolare e amato dal pubblico, Daniele è conosciuto per le sue imprese sportive nella boxe. Nel mondo del pugilato - e sul ring - è conosciuto anche con il soprannome di King Toretto.
Nel 2019...
continua leggendo la:
Biografia di Daniele Scardina su Biografieonline.it