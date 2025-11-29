Aforismi
Frase di Daniele Scardina

Ragiono step by step, ogni incontro lo considero importantissimo. Mentalmente affronto i match come se ogni volta che salgo sul ring ci sia in palio la cintura più prestigiosa tra tutte.
ultimouomo.com, intervista, 23 febbraio 2021

Breve biografia di Daniele Scardina

Daniele Marco Scardina nasce a Rozzano, vicino Milano, il 2 aprile 1992 (sotto il segno dell’Ariete). Oltre ad essere un personaggio televisivo popolare e amato dal pubblico, Daniele è conosciuto per le sue imprese sportive nella boxe. Nel mondo del pugilato - e sul ring - è conosciuto anche con il soprannome di King Toretto. Nel 2019...
