DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Raul Gardini
Breve biografia di Raul Gardini
Raul Gardini è stato un imprenditore italiano. È stato presidente del gruppo Ferruzzi dal 1980 al 1990.
Raul Gardini
Gli inizi
Gardini nasce a Ravenna, in Emilia-Romagna, il 7 giugno 1933 da una famiglia di imprenditori agrari. I Gardini possedevano diverse centinaia di ettari lungo il litorale romagnolo e in Veneto. Il padre...
continua leggendo la:
Biografia di Raul Gardini su Biografieonline.it