Raul Gardini è stato un imprenditore italiano. È stato presidente del gruppo Ferruzzi dal 1980 al 1990. Raul Gardini Gli inizi Gardini nasce a Ravenna, in Emilia-Romagna, il 7 giugno 1933 da una famiglia di imprenditori agrari. I Gardini possedevano diverse centinaia di ettari lungo il litorale romagnolo e in Veneto. Il padre...

continua leggendo la:

Biografia di Raul Gardini su Biografieonline.it