Aforismi
Frase di Raul Gardini

Personalmente sono dell'idea che la vita debba essere vissuta fino in fondo e non per finta, anche se talvolta c'è da farsi venire il mal di stomaco.
Adnkronos, 23 luglio 1993

Breve biografia di Raul Gardini

Raul Gardini è stato un imprenditore italiano. È stato presidente del gruppo Ferruzzi dal 1980 al 1990. Raul Gardini Gli inizi Gardini nasce a Ravenna, in Emilia-Romagna, il 7 giugno 1933 da una famiglia di imprenditori agrari. I Gardini possedevano diverse centinaia di ettari lungo il litorale romagnolo e in Veneto. Il padre...
