Frase di Luciano Spalletti

Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada.
il mattino, 19 maggio 2021

[Citato in Gennaro Arpaia, Spalletti, frasi famose tutte da ridere dal destino al prete di Frittole, ilmattino.it, 19 maggio 2021]

Breve biografia di Luciano Spalletti

Luciano Spalletti nasce a Certaldo (Firenze) il 7 marzo 1959. Ex calciatore, centrocampista, ha giocato nelle squadre delle città di La Spezia (1986-1990), Viareggio (1990-1991) ed Empoli (1991-1993). La carriera di allenatore Terminata la carriera in campo ha subito iniziato a lavorare come allenatore, prendendo in mano le redini...
Biografia di Luciano Spalletti su Biografieonline.it

