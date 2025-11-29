DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Luciano Spalletti
Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada.
[Citato in Gennaro Arpaia, Spalletti, frasi famose tutte da ridere dal destino al prete di Frittole, ilmattino.it, 19 maggio 2021]
Breve biografia di Luciano Spalletti
Luciano Spalletti nasce a Certaldo (Firenze) il 7 marzo 1959.
Ex calciatore, centrocampista, ha giocato nelle squadre delle città di La Spezia (1986-1990), Viareggio (1990-1991) ed Empoli (1991-1993).
La carriera di allenatore
Terminata la carriera in campo ha subito iniziato a lavorare come allenatore, prendendo in mano le redini...
