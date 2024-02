Caro John, due settimane insieme, sono state sufficienti... due settimane per innamorarmi di te! Ora staremo lontani per un anno ma cos'è un anno dopo due settimane così! Mi hai fatto una promessa, la promessa che so che manterrai. Devi farmene solo un'altra per questo periodo che resteremo divisi: raccontami tutto, scrivimi ogni cosa John... appuntalo su un taccuino, scrivilo a macchina, mandami un email... non mi interessa come ma voglio sapere tutto. In questo modo io e te saremo sempre insieme anche se lontani. In questo modo il tempo passerà in un lampo e ci vedremo presto!

‐ Savannah ‐

Dear John