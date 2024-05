Ruben Santopietro, imprenditore ed esperto di marketing del territorio, è una tra le figure di spicco nello scenario turistico italiano. Oltre ad essere il Fondatore e CEO di Visit Italy, il primo canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo, la sua passione e il suo impegno gli hanno valso l’invito come docente ospite alla Luiss Business School ed in altre prestigiose università, nonché come relatore principale alle più importanti conferenze a tema in Italia ed all'estero. Nato a Napoli il 16 novembre 1988, Ruben... continua su Biografieonline.it