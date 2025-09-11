Aforismi
La vera felicità del dono è tutta nell'immaginazione della felicità del destinatario.

Breve biografia di Theodor W. Adorno

Sociologo, musicologo e filosofo tedesco, Theodor Wiesengrund Adorno nasce l'11 settembre del 1903 a Francoforte sul Meno. Figlio unico di un mercante di vini ebreo, firma i suoi primi scritti con il cognome della madre, Maria Adorno, una cantante cattolica di origini còrse e, prima ancora, genovesi. Il nome ebraico del padre viene così...
Biografia di Theodor W. Adorno su Biografieonline.it

