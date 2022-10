Dio ci ha donato la memoria, così possiamo avere le rose anche a dicembre.

Forse i giovani d'oggi non hanno mai sentito nominare Sir James Barrie, ma di certo anche le generazioni future non potranno evitare di rimanere affascinate dalla sua più famosa creatura: Peter Pan. James Matthew Barrie nasce nella cittadina di Kirriemuir, nelle Lowlands scozzesi, il 9 maggio 1860, nono di dieci figli. Jamie, come veniva affettuosamente chiamato in famiglia, cresce con le storie di pirati che la madre, appassionata delle avventure di Stevenson, racconta. Il frattello David muore in un incidente quando James ha solo... continua su Biografieonline.it