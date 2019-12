Cos'è rapinare una banca a paragone del fondare una banca?

Frasi di Bertolt Brecht Drammaturgo tedesco Scarica il PDF con tutte le frasi di Bertolt Brecht Download PDF

Breve biografia di Bertolt Brecht

Bertolt Brecht nasce il 10 febbraio 1898 ad Augsburg (in Baviera) da famiglia benestante (è il figlio, infatti, dell'amministratore delegato di un'importante impresa industriale). Compie a Monaco le prime esperienze teatrali, esibendosi come autore-attore: il suo esordio è fortemente influenzato dall'Espressionismo. Presto aderisce allo schieramento marxista e sviluppa la teoria del "teatro epico" secondo cui lo spettatore non deve immedesimarsi durante la rappresentazione, ma deve cercare di mantenere una distanza critica, allo...continua la lettura su Biografieonline.it

