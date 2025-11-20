Aforismi
Frase di Renzo Piano

Quello dell'architetto è un mestiere antico come cacciare, pescare, coltivare ed esplorare. Dopo la ricerca del cibo viene la ricerca della dimora. Ad un certo punto, l'uomo, insoddisfatto dei rifugi offerti dalla natura, è diventato architetto.

Breve biografia di Renzo Piano

Renzo Piano nasce a Genova il 14 Settembre del 1937, da una famiglia di imprenditori edili. Formazione e primi progetti Laureatosi al Politecnico di Milano nel 1964, dopo aver effettuato le esperienze presso architetti assai affermati all'epoca (come Franco Albini, Marco Zanuso, Louis Kahn e Makowskj), e pur continuando ad aiutare il...
