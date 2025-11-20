DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Renzo Piano
Breve biografia di Renzo Piano
Renzo Piano nasce a Genova il 14 Settembre del 1937, da una famiglia di imprenditori edili.
Formazione e primi progetti
Laureatosi al Politecnico di Milano nel 1964, dopo aver effettuato le esperienze presso architetti assai affermati all'epoca (come Franco Albini, Marco Zanuso, Louis Kahn e Makowskj), e pur continuando ad aiutare il...
