Frase di Sophia Loren
[Nella casa della nonna a Pozzuoli c'era] un'immagine della Madonna alla quale noi bambine attribuivamo poteri miracolosi, specialmente durante i bombardamenti aerei, e fu una tragedia per me quando una fiamma di un lumino votivo la bruciacchiò.
[Citato in: Stefano Masi, Enrico Lancia, Sophia Loren, Gremese Editore, 2001]
Breve biografia di Sophia Loren
Sophia Loren è una delle più celebri dive italiane del cinema mondiale. Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone nasce con il nome a Roma il 20 settembre 1934 ma crese a Pozzuoli, vicino a Napoli.
Prima di sfondare nel mondo del cinema ha intrapreso tutte le strade classiche di chi tenta la scalata al successo: partecipa a concorsi di...
