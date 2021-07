Non c'è niente di più esilarante che l'esser preso di mira senza successo.

Bilbo: Buongiorno.



Gandalf: Che cosa vuoi dire? Mi auguri un buon giorno o vuoi dire che è un buon giorno che mi piaccia o no? O forse vuoi dire che ti senti buono in questo particolare giorno? O affermi semplicemente che questo è un giorno in cui occorre essere buoni?



Bilbo: Tutte e quattro le cose penso... Posso aiutarvi?



Gandalf: Questo resta da vedere. Sto cercando qualcuno con cui condividere un'avventura.



Bilbo: Un'avventura? No, immagino che nessuno a ovest di Brea abbia molto interesse per le avventure. Cose brutte, fastidiose e per di più scomode. Fanno far tardi a cena. [Cercando di liberarsi di Gandalf si mette a leggere la posta e cerca di rientrare in casa] Be', buongiorno.



Gandalf: E pensare che dovevo vivere per essere buongiornato dal figlio di Belladonna Tuk come fossi un venditore ambulante di bottoni.



Bilbo: Come prego?



Gandalf: Sei cambiato e non esattamente per il meglio, Bilbo Baggins.



Bilbo: Scusate vi conosco?



Gandalf: Be', conosci il mio nome anche se non ricordi che sono io a portarlo. Io sono Gandalf. E Gandalf vuol dire... me.



Bilbo: Non Gandalf lo stregone vagabondo che fabbricava quei fantastici fuochi d'artificio? Il Vecchio Tuk li faceva alla vigilia di mezza estate. Non sapevo che fosse ancora in affari.



Gandalf: E cos'altro dovrei fare? ...Be' sono lieto di scoprire che ricordi qualcosa di me. Anche se sono solo i miei fuochi d'artificio. Sì be', è deciso. Sarà un gran bene per te, e molto divertente per me. Vado ad informare gli altri.



Bilbo: Cosa? Chi? Aspetti... no. No. Noi non vogliamo nessuna avventura qui, grazie. Non oggi, non... Io suggerisco di tentare oltre la collina o al di là dell'Acqua. Buongiorno.