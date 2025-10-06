Aforismi
Frase di Margaret Mazzantini

Non ha senso andare nella direzione opposta del tuo stato d'animo.
Nessuno si salva da solo

Breve biografia di Margaret Mazzantini

Margaret Mazzantini è scrittrice, drammaturga, attrice e sceneggiatrice. È figlia dello scrittore Carlo Mazzantini e di una pittrice irlandese, Anne Donnelly. È nata il 27 ottobre del 1961 a Dublino, in Irlanda. È sorella dell'attrice Giselda Volodi (pseudonimo di Giselda Mazzantini), di due anni più grande. L'esordio...
