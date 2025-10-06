Non ha senso andare nella direzione opposta del tuo stato d'animo.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Margaret Mazzantini è scrittrice, drammaturga, attrice e sceneggiatrice.
È figlia dello scrittore Carlo Mazzantini e di una pittrice irlandese, Anne Donnelly. È nata il 27 ottobre del 1961 a Dublino, in Irlanda. È sorella dell'attrice Giselda Volodi (pseudonimo di Giselda Mazzantini), di due anni più grande.
