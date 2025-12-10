Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Emily Dickinson

Frase con immagine

Nessun vascello c'è che, come un libro, possa portarci in contrade lontane.
Nessun vascello c'è che, come un libro, possa portarci in contrade lontane.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Emily Dickinson

Nata il 10 dicembre 1830 ad Amherst (Massachusetts) Emily Elizabeth Dickinson, secondogenita di Edward Dickinson, stimato avvocato destinato a diventare deputato del Congresso, e di Emily Norcross, donna dalla personalità fragile, ricevette dalla famiglia un'educazione piuttosto libera e completa per la sua epoca. Dal 1840 al 1947...
continua leggendo la:
Biografia di Emily Dickinson su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail