Nessun vascello c'è che, come un libro, possa portarci in contrade lontane.

Breve biografia di Emily Dickinson
Nata il 10 dicembre 1830 ad Amherst (Massachusetts) Emily Elizabeth Dickinson, secondogenita di Edward Dickinson, stimato avvocato destinato a diventare deputato del Congresso, e di Emily Norcross, donna dalla personalità fragile, ricevette dalla famiglia un'educazione piuttosto libera e completa per la sua epoca.
Dal 1840 al 1947...
