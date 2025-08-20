John Ernst Steinbeck nasce il 27 febbraio del 1902 a Salinas, cittadina rurale della California, figlio del tesoriere della contea di Monterey e di un'insegnante. Cresciuto con le sorelle Mary, Elizabeth e Esther, durante l'adolescenza inizia a scrivere poesie e racconti: a quattordici anni decide che da grande avrebbe fatto lo...

continua leggendo la:

Biografia di John Steinbeck su Biografieonline.it