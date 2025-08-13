Aforismi
Frase di Jola e la Doc

Non riesco a d'armi pace.

[Aforisma vincitore dell'edizione 2025 del concorso nazionale di aforismi: La Lingua del Girasole]

[Visita il sito: La Lingua del Girasole]

Jola e la Doc

