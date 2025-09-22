Aforismi
Frase di Bill Murray

Spesso rubo cose ai passanti ignari solo per vedere le loro facce incredule. Una volta ho preso delle patatine fritte ad un signore e al suo stupore ho risposto: "prova a dire che Bill Murray ti ha mangiato le patatine, non ti crederà nessuno!"

Breve biografia di Bill Murray

Bill Murray, il cui vero nome è William James Murray, nasce il 21 settembre 1950 a Wilmette, nell'Illinois, quinto di nove figli, da una famiglia di origini irlandesi. Appassionato, sin da bambino, delle storie di eroi western come Davy Crockett, Wild Bill Hickok e Kit Carson, si rivela brillante e intelligente, anche se con un carattere...
