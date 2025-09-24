DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione da una canzone di Tiziano Ferro
Breve biografia di Tiziano Ferro
È uno dei cantautori italiani che negli anni 2000 più di altri ha saputo portare una ventata di freschezza e innovazione al panorama della musica leggera italiana, ma anche internazionale.
Tiziano Ferro nasce il 21 febbraio 1980 a Latina. Cresce con papà Sergio, geometra, mamma Giuliana, casalinga e il fratello minore...
