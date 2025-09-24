Aforismi
Citazione da una canzone di Tiziano Ferro

Perché se non sono ancora morto,
sarà per caso, sarà per torto,
oppure sarà perché sono un grande
e non me ne sono mai accorto

Dalla canzone

Sono un grande

Breve biografia di Tiziano Ferro

È uno dei cantautori italiani che negli anni 2000 più di altri ha saputo portare una ventata di freschezza e innovazione al panorama della musica leggera italiana, ma anche internazionale. Tiziano Ferro nasce il 21 febbraio 1980 a Latina. Cresce con papà Sergio, geometra, mamma Giuliana, casalinga e il fratello minore...
continua leggendo la:
Biografia di Tiziano Ferro su Biografieonline.it

