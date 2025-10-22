DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Nicolas Sarkozy
Breve biografia di Nicolas Sarkozy
Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy-Bocsa nasce a Parigi il 28 gennaio 1955. Dal 16 maggio 2007 è il ventitreesimo presidente della Repubblica francese, il sesto della Quinta Repubblica. È il primo presidente francese nato dopo la fine della Seconda guerra mondiale e il primo ad essere nato da genitori stranieri: il padre Pál Sárközy...
