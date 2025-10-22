Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Nicolas Sarkozy

Quello che faccio, lo faccio per la forza della passione. Quando le cose cambiano, cambio anch'io e faccio altro.
Corriere della Sera, 23 marzo 2010

Breve biografia di Nicolas Sarkozy

Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy-Bocsa nasce a Parigi il 28 gennaio 1955. Dal 16 maggio 2007 è il ventitreesimo presidente della Repubblica francese, il sesto della Quinta Repubblica. È il primo presidente francese nato dopo la fine della Seconda guerra mondiale e il primo ad essere nato da genitori stranieri: il padre Pál Sárközy...
continua leggendo la:
Biografia di Nicolas Sarkozy su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail