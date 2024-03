Un complimento è come un bacio dato attraverso un velo.

Kayla: Perché la luna si sente così sola?



Wolverine: Perché?



Kayla: Perché aveva un amante una volta.



Wolverine: Racconti queste storie ai bambini?



Kayla: No... Lui si chiamava Quequacho e viveva con la luna nel mondo degli Spiriti...



Wolverine: Ahh, è una storia vera... Bene...



Kayla: E ogni notte vagavano insieme per il cielo. Però uno degli spiriti era geloso... Quell'imbroglione voleva la luna tutta per sé. Così disse a Quequacho che la luna voleva dei fiori... Gli disse di venire nel nostro mondo e raccoglierle delle rose selvatiche. Ma Quequacho non sapeva che una volta lasciato il mondo degli spiriti non sarebbe potuto tornare... E ogni notte lui guarda su nel cielo e vede la luna e ulula il suo nome... Ma... non può più toccarla.



Wolverine: Ah... Cucucacio è rimasto fregato...



Kayla: Quequacho... oppure Wolverine...