Aforismi
Aforisma di Paul Klee

Un solo giorno basta a farci un po' più grandi oppure, un'altra volta, un po' più piccoli.

Breve biografia di Paul Klee

Paul Klee nasce il 18 dicembre 1879 a Munchenbuchsee, nei pressi di Berna. Nato in una famiglia di musicisti, assume la cittadinanza tedesca del padre, Hans Klee; la madre Ida è svizzera. A sette anni Paul viene avviato allo studio del violino e diventa membro di un'orchestra. La musica lo accompagnerà per tutta la vita. Frequenta i...
continua leggendo la:
Biografia di Paul Klee su Biografieonline.it

