William Bradley Pitt nasce a Shawnee (Oklahoma), negli USA, il 18 dicembre 1963. Ha un fratello minore di nome Doug e una sorella di nome Julie, la più giovane di tutti. Il padre Bill lavora come dirigente in una ditta di trasporti e la madre Jane è consigliere scolastico. Pochi anni dopo la sua nascita la famiglia si trasferisce a Springfield (Missouri), dove il padre trova un lavoro più gratificante e dove Brad trascorre felice gli anni spensierati dell'infanzia e dell'adolescenza, sempre in strada a giocare con i fratelli, ai...continua la lettura su Biografieonline.it