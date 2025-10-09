Aforismi
Aforisma di Doris Day

La vera cosa spaventosa della mezza età è sapere che è da lì che ci si inizia a sviluppare.

Breve biografia di Doris Day

Doris Day ha rappresentato sullo schermo l'immagine della ragazza acqua e sapone, dolce e sensibile, garbatamente spiritosa e dai sani principi morali. Quella che comunemente si potrebbe definire la vera "ragazza della porta accanto". Nata come Doris von Kappelhoff a Cincinnati, nell'Ohio, il 3 aprile 1922, la bella e dolce Doris Day...
