Aforismi
Frase di Frere Roger

È essenziale cercare di capire l'insieme di una persona, grazie ad alcune parole o qualche atteggiamento, piuttosto che con lunghe spiegazioni.

Breve biografia di Frere Roger di Taizé

Roger Schutz (il nome completo è Roger Louis Schutz) nasce il 12 maggio 1915 a Provence, un piccolo paese della Svizzera francese. La madre, Amelie Marsauche, di origine francese, è una appassionata di musica che, prima di sposarsi, ha studiato canto a Parigi, sognando di diventare una cantante solista; il padre, un pastore svizzero,...
continua leggendo la:
Biografia di Frere Roger di Taizé su Biografieonline.it

