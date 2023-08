Bastano un pizzico di buon senso e una buona amicizia per non avere bisogno di un analista.

Fulgida diva del cinema hollywoodiano degli anni d'oro, Joan Crawford possedeva un'intrigante sensualità e una coinvolgente carica drammatica: sullo schermo ha portato principalmente personaggi di donne indipendenti e sfrontate, legate ai sani valori americani ma che non si lasciano mettere i piedi in testa, e che usano il loro sex-appeal e la loro disinvoltura per farsi strada nella vita e nel lavoro. In fondo la vera Joan Crawford è stata proprio questa. Nasce come Lucille Fay Le Sueur a San Antonio, Texas (USA), il 23 marzo... continua su Biografieonline.it