Aforismi
Aforisma di Ralph Waldo Emerson

I grandi geni hanno le biografie più brevi.

Breve biografia di Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson, saggista e poeta, nonchè uno dei più influenti filosofi e scrittori americani, nasce a Boston il 25 maggio 1803. Il padre è il Reverendo William Emerson, pastore della Chiesa Unitaria. Anche il figlio diventerà ministro pastore: si sposterà gradualmente dalle dottrine dei suoi pari e formulerà per primo la filosofia...
