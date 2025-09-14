I grandi geni hanno le biografie più brevi.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Ralph Waldo Emerson
Breve biografia di Ralph Waldo Emerson
Ralph Waldo Emerson, saggista e poeta, nonchè uno dei più influenti filosofi e scrittori americani, nasce a Boston il 25 maggio 1803. Il padre è il Reverendo William Emerson, pastore della Chiesa Unitaria. Anche il figlio diventerà ministro pastore: si sposterà gradualmente dalle dottrine dei suoi pari e formulerà per primo la filosofia...
