Un musulmano, un cristiano e un ebreo entrano in un bar. Si siedono, ridono, discutono, e diventano amici. Non è una barzelletta. E' quello che succede quando non si è imbecilli.

Per ammalarsi, si deve entrare in contatto con una persona malata o con qualcosa che abbia toccato. Per spaventarsi basta entrare in contatto con una calunnia, con la televisione, con internet.

‐ Dr. Ellis Cheever ‐

Contagion