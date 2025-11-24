Aforismi
Aforisma di Mark Twain

Quando sei arrabbiato, conta fino a quattro; quando sei molto arrabbiato, bestemmia.

Breve biografia di Mark Twain

Samuel Langhorne Clemens, noto con lo pseudonimo di Mark Twain, nasce nella città di Florida, nello stato del Missouri, il 30 novembre 1835. La madre è calvinista, il padre è dedito alla vita avventurosa. Cresce nella città di Hannibal: nel 1847 muore il fratello; Samuel ha solo dodici anni ed è costretto ad abbandonare gli studi per...
