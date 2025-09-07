Aforismi
Aforisma di Fedor Dostoevskij

Eroe o pezzo di fango, non c'era via di mezzo per me, per l'uomo comune, dico, è vergogna infangarsi, ma l'eroe sta troppo in alto perchè si possa infangare del tutto, per conseguenza si può stare nel fango.

Breve biografia di Fëdor Dostoevskij

Lo scrittore russo Fëdor Michajlovič Dostoevskij nasce a Mosca il giorno 11 novembre 1821. Famiglia e infanzia È il secondo di sette figli. Il padre Michail Andreevic (Michajl Andrevic), di origine lituana, è medico e ha un carattere stravagante nonché dispotico; il clima in cui cresce i figli è autoritario. Nel 1828 il padre è...
continua leggendo la:
Biografia di Fëdor Dostoevskij

