Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Barbra Streisand

Troppo spesso in una relazione di coppia ci si comincia a insultare come due vecchie comari. Ci vuole gentilezza, compassione, comprensione.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Barbra Streisand

Barbra Streisand, quella che diventerà il simbolo delle cantanti raffinate e di classe non solo del suo Paese ma del mondo intero, nasce a Brooklyn (New York) il 24 aprile 1942. Fin da piccola, mostra delle doti non comuni nei confronti delle attività artistiche, non solo quindi della musica. È portata alle fantasticherie e spesso si...
continua leggendo la:
Biografia di Barbra Streisand su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail