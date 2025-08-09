Barbra Streisand, quella che diventerà il simbolo delle cantanti raffinate e di classe non solo del suo Paese ma del mondo intero, nasce a Brooklyn (New York) il 24 aprile 1942. Fin da piccola, mostra delle doti non comuni nei confronti delle attività artistiche, non solo quindi della musica. È portata alle fantasticherie e spesso si...

continua leggendo la:

Biografia di Barbra Streisand su Biografieonline.it