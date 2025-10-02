Aforismi
Aforisma di James Matthew Barrie

Non sono abbastanza giovane per conoscere tutte le cose.

Breve biografia di James Matthew Barrie

Forse i giovani d'oggi non hanno mai sentito nominare Sir James Barrie, ma di certo anche le generazioni future non potranno evitare di rimanere affascinate dalla sua più famosa creatura: Peter Pan. James Matthew Barrie nasce nella cittadina di Kirriemuir, nelle Lowlands scozzesi, il 9 maggio 1860, nono di dieci figli. Jamie, come...
continua leggendo la:
Biografia di James Matthew Barrie su Biografieonline.it

