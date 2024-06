Non tornare più, non ci pensare mai a noi, non ti voltare, non scrivere.



Non ti fare fottere dalla nostalgia, dimenticaci tutti.



Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare, non ti faccio entrare a casa mia.



O' capisti?



Qualunque cosa farai, amala, come amavi la cabina del paradiso quando eri picciriddu.

‐ Alfredo ‐

Nuovo Cinema Paradiso