Aforismi
Aforisma di Graham Greene

Ho dovuto osservare i miei personaggi attraversare la stanza, accendere una sigaretta. Ho visto tutto quello che fanno, perfino se non scrivo più. Così mi si sono stancati gli occhi.

Breve biografia di Graham Greene

Henry Graham Greene è stato scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, critico letterario e anche agente segreto per il Regno Unito. Tra i suoi romanzi più celebri ci sono "La roccia di Brighton", "Il nocciolo della questione", "Fine di una storia", "Il potere e la gloria". I temi della politica internazionale, i complotti e lo...
continua leggendo la:
Biografia di Graham Greene su Biografieonline.it

