Battuta di Luciana Littizzetto

Oggi Tury mi ha detto: "Minchia, Sabbry, ma ci hai sempre le mani sudate! Quando ci camminiamo mano nella mano mi sembra di portare a spasso un capitone!

Breve biografia di Luciana Littizzetto

Attrice comica ormai presente con regolarità sui nostri teleschermi, Luciana Littizzetto è diventata famosa grazie ad alcune esilaranti interpretazioni di personaggi creati da lei, come ad esempio la famosa Sabry, o come l'assatanata Lolita, entrambe fautrici di diffusi tormentoni. Nata a Torino, città in cui vive tuttora, il 29...
continua leggendo la:
Biografia di Luciana Littizzetto su Biografieonline.it

