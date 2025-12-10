Aforismi
L'Architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi sotto la luce.

Le Corbusier

Charles-Édouard Jeanneret-Gris (che più tardi avrebbe assunto, ricordandosi degli avi paterni, il nome d'arte di Le Corbusier), nasce il 6 ottobre 1887 a La Chaux-de-Fonds, Svizzera, dove studia alla scuola d'arte, orientandosi poi, su consiglio del suo maestro Charles L'Esplattenier, verso l'architettura (ma, oltre che architetto, fu...
Le Corbusier

