Michael Caine nasce a Londra il 14 marzo 1933; il suo vero nome è Maurice Joseph Micklewhite. Vive un infanzia difficile con il padre operaio scaricatore, e la madre domestica. A diciotto anni abbandona la scuola e per qualche tempo intraprende la carriera militare. Deciso a diventare attore inizia a frequentare una scuola di...

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