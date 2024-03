Quello che non c'è non si rompe.

Industriale, ingegnere e progettista, Henry Ford nasce a Springwells Township, Michigan (USA) il 30 luglio 1863. Figlio di agricoltori di origine irlandese, dopo aver ricevuto soltanto una formazione elementare, inizia a lavorare come macchinista tecnico in un'industria di Detroit. Non appena i tedeschi Daimler e Benz cominciano ad immettere sul mercato le prime automobili (verso il 1885), Ford si interessa all'invenzione ed incomincia a costruire i relativi propri prototipi. Tuttavia, i primi falliscono in fase di sperimentazione, a... continua su Biografieonline.it